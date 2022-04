Geldbörse gestohlen

Mellendorf.In einem Discounter am Burgweg in Mellendorf ist es am Dienstag gegen 10.30 Uhr erneut zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Einem 65-jährigem Mann wurde die Geldbörse mit 40 Euro Bargeld, EC-Karte und weiteren Papieren unbemerkt aus der rechten Gesäßtasche gestohlen. Für dieses Jahr ist es bereits der zwölfte Diebstahl mit diesem Modus Operandi. In zwei Fällen aus dem Januar konnte nachträglich, aufgrund der Auswertung von gesicherten Fingerspuren, ein 53-jähriger reisender Täter ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland als Tatverdächtiger ermittelt werden.