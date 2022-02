Gelungener digitaler Tag der offenen Tür an der IGS

Vielseitiger Einblick in Schulleben und Schulbetrieb der Gesamtschule

Wedemark. Die Schulgemeinschaft der IGS Wedemark öffnete auch in diesem Jahr wieder erfolgreich ihre digitalen Tore. Auf der Internetseite der Schule konnten – und können - zahlreiche Besucher einen vielseitigen Einblick in den Schulbetrieb und das Schulleben gewinnen. In Form von Videos, Podcasts, Diashows, Power Points, Blogeinträgen und Plakaten wurde virtuell ein Zugang zum Schulalltag an der IGS Wedemark geschaffen.Es wird sehr anschaulich dargestellt, wie es tatsächlich möglich ist, Schüler unterschiedlichen Leistungsvermögen gemeinsam zu unterrichten. Jede:r wird individuell gefordert und gefördert und darin geschult, eigenmotiviert zu lernen und im Team zu arbeiten. Dies unterscheidet Gesamtschulen grundsätzlich von den anderen Schulformen. Die Schwerpunkte ergänzen dieses Konzept, können hier die Schüler:innen doch in ihrem Interessengebiet vertiefend arbeiten und lernen. An der IGS können alle Abschlüsse erworben werden. Es wird auf die individuelle Entwicklung jedes Schülers Rücksicht genommen, auch den kleineren Lerngruppen. Die Lehrkräfte verstehen sich als Lernbegleitung, die die Schüler:innen sechs beziehungsweise neun Jahre beim Lernen unterstützen.Viele Interessierte und zukünftige Schülern nutzen auch die Chance zu einem persönlichen Gespräch mit der Schulleitung per Videokonferenz oder nahmen an einer Live-Präsentation der Schule mit Fachbereichs- und Jahrgangsleitungen teil. Hier konnten individuelle Fragen auf direktem Wege geklärt werden. Nicht nur das Kollegium, sondern auch ehemalige Schüler unterstützen die IGS Wedemark tatkräftig. Über den Instagram-Account @igswedemark nahmen über 100 Ehemalige die Möglichkeit wahr, Feedback zu geben und die Schule zu empfehlen. Bei Fragen können sich Interessierte an das Sekretariat unter info@igs-wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 58 11 60 wenden. Die Anmeldungen für die Sekundarstufe I werden im Mai durchgeführt, alle Informationen dazu gibt es nach den Osterferien auf der Homepage der IGS Wedemark.