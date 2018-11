Gemeinde informiert über Wohnbaulandausweisung in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Schwarmstedt ist als Wohnort sehr attraktiv. Dies zeigt sich auch daran, dass es für Neubauten keine verfügbaren Grundstücke mehr gibt und so sollen in naher Zukunft zahlreiche neue Bauplätze für Wohnbauland ausgewiesen werden. „Über diese Planungen möchten wir die Öffentlichkeit frühzeitig informieren“, berichten Gemeindedirektor Björn Gehrs und Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries. Die Planungen sollen daher in der Sitzung des Bau-, Wege-, Natur- und Umweltausschuss am Montag, 19. November, umfassend vorgestellt werden. Geplant ist ein Gebiet am nördlichen Ortsrand. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt und die Gemeinde hofft auf eine rege Teilnahme aus der Bevölkerung.