Gemeinde Wedemark würdigt erneut ihre Gästeführer

Gemeinde Wedemark würdigt erneut ihre Gästeführer

Wedemark. Zum Welttag der Gästeführer werden wieder Karten verlost – dDiesmal für die Führung „Elze im Zweiten Weltkrieg“ mit Otto Hemme. Die Teilnehmer können die Wedemark mit ganz anderen Augensehen, besondere Ecken entdecken und in die Geschichte derr Gemeinde eintauchen. Anlässlich des Welttag der Gästeführer verlost die Gemeinde wieder Tickets für eine Gästeführung. Otto Hemme zeigt den Gewinnern bei der Führung „Elze im Zweiten Weltkrieg“ bekannte und besondere Orte in Elze und erläutert fundiert den historischen Kontext. Teilnehmende können zehnmal zwei Tickets gewinnen.

Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Wedemark den Welttag der Gästeführer am 21. Februar genutzt, ihren Gästeführern zu danken und auf die schönen und besonderen Ecken des Gemeindegebiets hinzuweisen. Hieß es 2018 noch auf Nachtwächterführung mit Jungfer Anni durch Bissendorfzu gehen, führt dieses Jahr Otto Hemme durch Elze. „Die Wedemark immer wieder mit anderen Augen zu entdecken ist ein Glücksfall für jeden und die Gästeführer sind der Glücksfall für die Wedemark! Mit viel Engagement, Leidenschaft und Wissen geben sie jeder ihrer Führungen eine ganz persönliche Note“, so Antonia Hingler, Wirtschaftsförderin der Gemeinde. „Nach der Jungfer Anni im letzten Jahr, freut sich die Gemeinde in diesem Jahr Karten für eine Führung mit Otto Hemme durch Elze verlosen zu können.“

Die Gemeinde verlost unter allen interessierten Wedemärkern zehnmal zwei Karten für die Teilnahme an der zweistündigen Führung durch Elze mit Otto Hemme am Sonntag 24.Februar um 15 Uhr. Interessierte können sich bis zum 15. Februar bei der Gemeinde unter Angabe ihrer Kontaktdaten (Name, Telefon, Adresse oder E-Mail-Adresse zwecks Rückmeldung) unter folgender Nummer melden: (0 51 30) 58 12 20. Alternativ ist auch eine E-Mail an „vorstandsbuero@wedemark.de“ mit dem Stichwort „Welttag der Gästeführer“ möglich. Die Gewinner werden angeschrieben. Die Tour ist knapp drei Kilometer lang, nicht barrierefrei und dauert circa zwei Stunden. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden benötigt. Die Gemeinde freut sich über rege Beteiligung. Mitarbeiter der Gemeinde können an der Verlosung nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.