Gemeindefest am 11. Juni

Helstorf. Sie rufen die Lebenden und beklagen die Toten. Sie zeigen an, was die Stunde ge-schlagen hat. Sie machen den Glauben hörbar. Eine Kirche ohne Glocken können wir uns nicht vorstellen. Allerdings empfinden wir ihren Klang meistens als so selbstverständlich, dass uns das selten bewusst ist. So soll den Helstorfer Glocken einmal besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-den. Zum 300. Jahrestag des Gusses einer von ihnen lädt die Kirchengemeinde am Samstag, den 11. Juni zum Glockenfest ein. Es beginnt um 14 Uhr mit einem kurzen Gottesdienst. Danach wird Herr Matthias Braun, Glockensachverständiger aus Hannover, einen Vortrag über Glocken im allgemeinen und die Helstorfer Glocken im besonderen halten. Sie werden stau-nen, wieviel Interessantes es dazu zu erzählen gibt. Im Anschluss wird es etwas für das leibliche Wohl und Gelegenheit zum Austausch geben. Außerdem kann der Kirchturm mit der Glockenstube besichtigt werden. Gegen 16.30 Uhr ist die Schauspielerin Christiane Hess mit ihrer szenischen Darbietung „Götter, Glocken, Gläubige“ zu erleben. Mit einem Beisammensein und offenem Ende klingt das Fest aus.

Es sind alle ganz herzlich eingeladen, natürlich nicht nur die Helstorfer; schließ-lich sind ihre Glocken ja auch weithin zu hören.