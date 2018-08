Gemeindefest

Mellendorf. „Gemeinsam glauben – gemeinsam Feiern“ – unter diesem Motto feiert die katholische Gemeinde St. Maria Immaculata in Mellendorf am Sonntag, 2. September, wieder ihr beliebtes Gemeindefest. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst ist dann für das leibliche Wohl mit Bratwurst und Steaks vom Grill, Salatbar und Getränken gesorgt. Auch ein Kaffee- und Kuchenbüfett steht zur Verfügung. Die unterschiedlichen Gruppen der Gemeinde bieten wieder ein breit gefächertes Rahmenprogramm für Groß und Klein rund um das Karl-Heine-Haus an. Verschiedene Angebote sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Der Erlös des Festes ist für den Förderverein der Gemeinde bestimmt, um die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes zu unterstützen. Jeder ist eingeladen mitzufeiern. Die Gemeinde freut sich über viele Besucher.