Gemeindefest in St. Maria Immaculata

Mellendorf. Gemeinsam glauben – gemeinsam Feiern, unter diesem Motto feiert die katholische Gemeinde St. Maria Immaculata in Mellendorf am Sonntag, 15. September, wieder ihr beliebtes Gemeindefest. Nach dem Open-Air-Gottesdienst um 11 Uhr wollen die Teilnehmer zusammen schlemmen und quatschen, stöbern und spielen, basteln und lachen. Für das leibliche Wohl – mit Grill, Salatbar und Kuchenbüfett – ist bestens gesorgt. Die unterschiedlichen Gruppen der Gemeinde bieten wieder ein breit gefächertes Rahmenprogramm für groß und klein rund um das Karl-Heine-Haus an. Verschiedene Angebote sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Der Erlös dieses Festes ist für den Förderverein bestimmt. Jeder ist eingeladen mitzufeiern. Die Gemeinde freut sich über viele Besucher.