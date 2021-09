Gemeindefest in St. Marien

Mellendorf. Die katholische Kirchengemeinde St. Maria Immaculata, Mellendorf, lädt

am 26. September zum Gemeindefest ein. Nach dem Festgottesdienst um 11

Uhr im Pfarrgarten gibt es die Möglichkeit zum Imbiss vom Grill und Kaffee und Kuchen. Danach gibt es Möglichkeiten zu Gespräch und Begegnung, Spiel- und Bastelangebote sowie Informationen zum neuen Partnerprojekt der Gemeinde, der Kuyamba Kinderhilfe Uganda. Auch der Erlös des Festes fließt diesem Projekt zu. Das gesamte Fest findet im Freien am Karpatenweg 1 statt. Bei sehr schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt (begrenzte Teilnehmerzahl) und Gegrilltes und Kuchen werden dann zum Mitnehmen angeboten. Nachdem das Fest 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, hoffen die Verantwortlichen nun auf gutes Wetter, damit alle Interessierten - mit Maske und Abstand - wieder gemeinsam feiern können. Mehr und jederzeit aktuelle Informationen sind unter www.katholische-kirche-wedemark.de zu finden.