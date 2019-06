Gemeinderat tagt

Bissendorf. Der Gemeinderat tagt am Montag, 17. Juni, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf im Bürgersaal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Entlassung und Ernennung eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters in Abbensen, Ernennung des Ortsbrandmeisters in Negenborn und eines stellvertretenden Gemeindebrandmeisters,der Bericht des Polizeikommissariats Mellendorf, die Resolution zur grundsteuerreform. Erlass einer Verordnung über die Nummerierung vn Grundstücke und Gebäuden, Neuausrichtung der Förderstruktur von Frauenberatungsstellen in der Region, Änderungen in der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte in der Gemeinde Wedemark, Erhebung von Infrastrukturfolgekosten durch städtebauliche Verträge sowie Flächennutzungsplanänderung für dne Bereich Südlicher Ostlandstraße in Wennebostel unddie Bebauungspläne Am Weiher in Bissendorf-Wietze und Ost (Lönssiedlung) in Resse. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.