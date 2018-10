Gemeinderat tagt

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates Essel findet am Montag, 5. November, um 20 Uhr im Hotel Heide-Kröpke statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gmeeindedirektors die Resulotion zur Verkehrsführung im Baustellenbereich der A 7 zwischen Schwarmstedt und Mellendorf, Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen in der Gemeinde Essel, das Ehrenmal Essel – Umgestaltung der Bepflanzung, Hecken und Zuwegung sowie der Zuschuss an den Schützenverein Essel für besondere Leistungen der Jungschützen im Jahr 2018.