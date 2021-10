Gemeinderat tagt Montag

Wedemark. Zu seiner 31. öffentlichen Sitzung und zugleich der letzten Sitzung der alten Legislaturperiode kommt der Rat der Gemeinde Wedemark am Montag, 11. Oktober, um 20 Uhr, in der Gislaved-Sporthalle, Am Langen Felde 13-15, in Mellendorf zusammen. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Zuhörer zu beschränken. Die Besucherplätze für diese Sitzung werden vor Sitzungsbeginn in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich. Die Registrierung der Besucherinnen und Besucher erfolgt über die Luca-App oder in schriftlicher Form. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Entlassung diverser stellvertretender Ortsbrandmeister aus den Ortswehren sowie die Entlassung eines stellvertretenden Gemeindebrandmeisters, der Erlass einer Verordnung über die Nummerierung von Grundstücken und Gebäuden in der Gemeinde Wedemark, die vierte Änderung der Straßenreinigungssatzung, die Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung, die Anerkennung des qualifizierten Mietspiegels der Gemeinde Wedemark, die Bekanntgabe einer überörtlichen Prüfung durch den Landesrechnungshof, die Änderung des Stellenplanes, Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich der Bauaufsicht und die Abwicklung der statischen Prüfung von Vorhaben.