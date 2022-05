Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerfeuerwehren

Mellendorf. Der Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren findet am Sonnabend, 21. Mai, ab 10 Uhr auf der Schulsportanlage beim Schulzentrum in Mellendorf statt. Die Siegerehrung ist für circa 13 bis 14 Uhr geplant. Die Feuerwehr Mellendorf richtet den Wettbewerb aus und wird auch für das leibliche Wohl sorgen. Die teilnehmenden Gruppen werden sich in den Disziplinen Löschangriff und Hindernisstaffellauf messen. Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren würden sich zusammen mit ihren Betreuern über viele Schlachtenbummler und Besucher freuen.