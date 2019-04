Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren

Abbensen. In diesem Jahr findet der Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren am Sonnabend, 4. Mai, ab 10 Uhr auf der Dorfwiese an der „Alte Zollstraße“ in Abbensen

neben dem Feuerwehrhaus statt. Die Siegerehrung ist für circa 13.30 Uhr geplant, bei der einige Jugendwarte aus ihrem Dienst verabschiedet werden und auch Ehrungen vorgenommen werden. Es werden sich neun Gruppen in den Disziplinen Löschangriff und Hindernisstaffellauf messen. Die Ausrichtung und Verpflegung wird in diesem Jahr die Feuerwehr Abbensen übernehmen. Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren würden sich zusammen mit ihren Betreuern über viele Schlachtenbummler und Besucher freuen.