Jam-Session in der Brelinger Mitte

Brelingen. Gemeinsam Live-Musik machen und erleben, dazu leckeres, ofenfrisches Essen aus der Mitten-Küche. Seit fast einem Jahr organisiert ein neues Team in der Brelinger Mitte an jedem ersten Montag im Monat eine Jam-Session. Musikbegeisterte sind ab 19 Uhr eingeladen, dabei zu sein, um selber ein Instrument zu spielen oder einfach zuzuhören, wenn Individualisten spontan aufeinandertreffen und gemeinsam Musik machen. Erfahrene Musiker, die schon viele Jahre leidenschaftlich Jazz, aber auch viele andere Musikrichtungen spielen, sind vor Ort und wollen die Freude am gemeinsamen Musizieren weitergeben. Die Verstärkeranlage und Bühne der Brelinger Mitte ist vorbereitet. Für spontane Sessions steht eine Auswahl an Instrumenten zur Verfügung. Für alle, die ihr eigenes Instrument mitbringen, soll dieser Abend Gelegenheit bieten, gemeinsam Musik zu entdecken. Dazu gibt es jeweils ab 18 Uhr ein leckeres, monatlich wechselndes Gericht; in der neuen Küche frisch zubereitet in gewohnter Qualität. Der Eintritt ist frei.Der nächste Termin ist Montag, 1. Oktober. Weitere Termine in diesem Jahr sind der 5. November sowie der 3. Dezember.