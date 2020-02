Gemeinsam unterwegs in Richtung Osterfest

Evangelische Kirchengemeinde in Bissendorf lädt ein, gemeinsam in der Bibel zu lesen

Bissendorf. Ab Donnerstag, 27. Februar, laden Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck dazu ein, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Nachdem im vergangenen Jahr das Markusevangelium gelesen wurde und die Teilnehmer an diesem Text ihre eigenen Entdeckungen machten, steht in diesem Jahr das Johannesevangelium auf dem Leseplan. „Da warten bestimmt neue Entdeckungen auf uns“, sind sich die beiden Geistlichen einig. „Niemand braucht Vorkenntnisse, nur Neugier, unser altes heiliges Buch in die Hand zu nehmen und Fragen zu stellen.“ Angelegt ist die gemeinsame Reise für mehrere Wochen: Am 27. Februar, 5., 12. und 19. März soll gemeinsam gelesen und diskutiert werden. Die Treffen beginnen immer um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde am Kummerberg. Die ersten Wochen der Passionszeit können so gemeinsam gestaltet werden. Unter derselben Überschrift lädt die Kirchengemeinde dann vor Ostern zu einer intensiven Andachtsreihe ein: In der Karwoche vom 6. April bis zum Ostersonntag kann jeden Tag in Andachten und Gottesdiensten ein weiterer Schritt in Richtung Ostern gegangen werden.