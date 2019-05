Gemeinsamer Nachmittag

„Ich singe gern“ am 18. Mai in der Elzer Kirche

Elze. Wer gerne singt und gemeinsam mit anderen singen möchte und seine stimmlichen Möglichkeiten erleben möchte, der ist vom Frauentreff und Kirchenchor herzlich eingeladen, am Sonnabend, 18. Mai, ab 15 Uhr in und an der Elzer Kirche einen gemeinsamen Nachmittag unter dem Motto „Ich singe gern" zu verbringen. Professor Friedrich-Wilhelm Tebbe hält einen interessanten Vortrag über das Singen, der Elzer Kirchenchor singt und es können Gegrilltes und Salate genossen werden.