Gemeinsames Sommerfest

Elze. Zum sechsten gemeinsamen Sommerfest am Sonnabend, 18. August, laden der Verein Dorfbild Elze, das DRK Elze und die Chorgemeinschaft Elze/Mellendorf herzlich ein. Das Fest startet um 14.30 Uhr an der Alten Schule in Elze, Poststraße. Es gibt Leckeres vom Grill, eine Kaffeestube mit großer Kuchenauswahl und natürlich auch gekühlte Getränke. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Männerchöre der Chorgemeinschaft, die Gruppe Percussion tonal der Musikschule Wedemark, die Meitzer Dorfmusikanten und Matthias Mölle auf dem E-Piano. Gute Laune bringen die Besucher mit, für gutes Wetter sorgen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei.