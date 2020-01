Generalversammlung

Gailhof. Der Schützenverein Gailhof lädt seine Mitglieder herzlich zur Generalversammlung

am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr ins Schützenhaus ein. Neben diversen Berichten des Vorstandes stehen die Wahl eines neuen 1. Vorsitzenden, sowie die Wahlen der 2. Amtsträger auf der Tagesordnung. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen. Im Anschluss an die Versammlung werden sich alle gemeinsam in gemütlicher Runde die Aufzeichnung des 100-jährigen Jubiläums anschauen.