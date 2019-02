Geschichtsreihe zur Wedemark – 4. Symposium im Bürgerhaus

Regionspräsident Hauke Jagau hält den Festvortrag

Bissendorf. Das vierte Symposium zur Geschichtsreihe über die Wedemark von 1930 bis 1950 findet am Donnerstag, 28. Februar, um 17.30 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf statt. Viele Ehrenamtliche und Schüler des Gymnasiums haben gemeinsam mit Geschichtsprofis diese Historie auf dem Gebiet der heutigen Wedemark aufgearbeitet und präsentieren ihre Ergebnisse.„Die Erinnerungskultur hat sich in unserer Gemeinde etabliert“, freut sich Bürgermeister Helge Zychlinski und hebt damit hervor, dass in den vergangenen Monaten viele Projekte zur Geschichte der Wedemark in Angriff genommen, und zu bedeutenden Ergebnissen geführt wurden. Diese werden auf dem kommenden Symposium im Bürgerhaus vorgestellt.Schüler des Gymnasiums präsentieren ihre Forschungen zur Integration katholischer Flüchtlinge und Vertriebener nach dem Krieg, in die überwiegend evangelisch geprägte Wedemark. Studierende der Leibniz Universität Hannover haben sich auch mit der Gemeindegeschichte auseinandergesetzt. Über diese Arbeiten wird ebenso berichtet, wie über die Bände sieben und acht der Schriftenreihe sowie weiterer Publikationen. Den Festvortrag zur „Bedeutung der Erinnerungskultur/Geschichtsvermittlung in Zeiten rechtspopulistischer Tabubrüche“ hält Regionspräsident Hauke Jagau. Teilnahme nur nach Anmeldung unter vorstandsbuero@wedemark.de.