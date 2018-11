MIT lädt ins alte Zöllnerhaus ein

Schlage-Ickhorst. Am Freitag, 16. November, um 19 Uhr veranstaltet die MIT Wedemark wieder ihre Klartext-Veranstaltung „Geschlachtete Politik“ im Gasthof „Zum alten Zöllnerhaus“ in Schlage-Ickhorst. Schon traditionell wird hier der „politische Aschermittwoch der Wedemark" begangen. Die MIT ist hoch erfreut und auch ein wenig stolz, hierfür Hendrik Hoppenstedt (MdB) als Redner gewonnen zu haben. Als „unser Mann“ im deutschen Bundestag (Bundestagswahlkreis Hannover-Land I (Wahlkreis 43)), vertritt Hendrik Hoppenstedt als direkt gewählter Kandidat der CDU nicht zuletzt auch die Wedemärker. Mit Hendrik Hoppenstedt ist es der MIT gelungen, einen engen Vertrauten der Kanzlerin in die Wedemark zu holen. Es wird ein Vortrag zur politischen und wirtschaftlichen „Großwetterlage" in Deutschland erwartet. Sicherlich werden dabei auch die jüngsten politischen Entwicklungen als Folge der Hessen-Wahl angesprochen werden. Es soll ein gleichsam informativer, inspirierender aber auch vergnüglicher politischer Abend werden. Und dies mit „Schlachteplatte satt“ vom Büfett. Der Kostenbeitrag für das Essen beträgt 1 Euro und wird am Beginn der Veranstaltung kassiert. Getränke werden individuell abgerechnet. Aus organisatorischen Gründen wird um Zusage unter Angabe der Personenzahl bis zum Freitag, 9. November, gebeten bei Felix Adamczuk unter E-Mail f.adamczuk@ra-adamczuk.de oder Telefon (01 73) 3 13 32 00 oder Sven Jagata sven.jagata@kk-hannover.de, Telefon (01 72) 7 54 83 90.