Gesprächskreis für Trauernde

Mellendorf. Nach dem Verlust des Partners oder eines nahen Angehörigen finden viele Menschen keine Möglichkeit, über ihren Schmerz und ihre Gefühle von Trauer und Verlust zu sprechen. Hilfreich können Gespräche mit Menschen sein, die dieselben Erfahrungen gemacht haben. Am Donnerstag, 12. Mai, findet von 17 bis circa 19 Uhr ein Gesprächskreis für Trauernde in den Räumen des Bestattungsinstitutes Schustereit in Mellendorf statt. Traurige und glückliche Momente in einer Gruppe zu teilen, kann Mut machen, gemeinsam einen Weg durch die Trauer zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Gespräche unterliegen der Verschwiegenheit. Informationen und Anmeldung bei Brigitte Schustereit Telefon ( 051 30) 52 71 oder (0 50 72) 14 45.