Gesprächskreis trifft sich

Bissendorf. Der Gesprächskreis pflegende Angehörige trifft sich am Dienstag, 28. Januar, im Bürgerhaus in Bissendorf um 19 Uhr. In offenen Gesprächen versuchen die Teilnehmer sich gegenseitig zu stützen und auszutauschen. Angehörige, wo keine Betreuung möglich ist, können mitgebracht werden. Jeder ist herzlich willkommen.