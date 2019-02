Gesprächsrunde

Bissendorf. In netter Runde wollen sich Teilnehmer des Kurses der VHS zu ausgewählten Themen austauschen – wobei auch der Humor nicht zu kurz kommt. Die Themen werden beim ersten Treffen besprochen und ausgewählt. Eine Teeküche steht für für die Teilnehmer bereit. Der Kurs findet statt in der VHS Bissendorf, Am Mühlenberg 15. Kursbeginn ist der 25. Februar, jeweils montags 9 bis 10.15 Uhr, Kursnummer: X910147.

Beratung bei Birgit Schulze unter Telefon (0 51 37) 9 80 03 37, schulze@vhs-hannover-land.de; Anmeldung: Ilona Goldmann-Drescher, Telefon (0 51 37) 9 80 03 30, goldmann-drescher@vhs-hannover-land.de oder direkt über die Internetseite www.vhs-hannover-land.de sowie persönlich in den Geschäftsstellen der vhs Hannover Land.