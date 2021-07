Gestört?

Brelingen. Einbrecher begaben sich nach Auskunft der Polizei nach gewaltsamem Öffnen

einer verschlossenen Gartenpforte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf das Grundstück der Kita "An der Worth" in Brelingen. Dort versuchten die Täter zwei im Erdgeschoß befindliche Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Es iist nicht bekannt, ob sie bei der Tatausführung gestört wurden.

Die Räumleder Kita wurden definitiv nicht betreten. Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05130) 977-0.