Gesundheitsmesse am 14. September

Behindertenbeirat plant Messe im Campus W

Mellendorf. Vera Thiel vom Behindertenbeirat ist sich sicher: Dies wird eine herausragende Veranstaltung: „Wir möchten die, die an dem Thema interessiert sind, aufrufen, sich an der Messe „Gesund und fit in der Wedemark" am 14. September auf dem Gelände des Campus W zu beteiligen. Anmeldeformulare und erste Informationen können schon vorher bei Vera Thiel unter der Internetadresse thiel-gesundheitsmesse@htp.com abgerufen werden, so dass beim ersten Ausstellertreffen am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6, schon eine große Anzahl von Ideen und Möglichkeiten zusammentragen werden können.