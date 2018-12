Gewinner des Lions-Club-Adventskalenders

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Adventslos-Kalender herausgebracht. Der Verkaufspreis betrug fünf Euro. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos auch auf der Homepage des Lions Club Wedemark unter www.lions-Wedemark.de.

Folgende Nummern haben in der Zeit vom 9. bis 12. Dezember gewonnen: 625, 657, 112, 964 und 1217 je ein Gutschein für Entspannungsmassagen im Wert von 20 Euro von Uschi Haber; 699 und 1836 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro von Sicht:art Optik GbR; 773 ein Steinstövchen von Otto Rumpf & Sohn Steinmetzmeister; am 10. Dezember: 980, 345, 1891, 1695, 177, 1600, 73, 689, 1280 und 691 je ein Einkaufsgutschein im Wert von fünf Euro von der Heidesteinofenbäckerei Achim Tenner; 1299 eine Bahncard 25 vom FIRST Reisebüro Bissendorf; 1133, 105 und 1751 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro von der Ristorante Pinocchio Bella Vista; 11. Dezember: 50, 1992, 324, 131, 1107, 1025, 1599 und 1295 je ein Gutschein im Wert von 20 Euro von Kirsten Freund´s mobilem Haarstudio; 295, 1565 und 760 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Gasthaus Stucke; 115, 1024 und 660 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro für das Schuhhaus Barke; 12. Dezember: 888, 1143, 638, 592 und 349 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro für das Restaurant Paradies zum Waldeck; 1213, 925, 422, 1660, 1198, 68, 1789, 357, 298 und 958 je ein Präsentkorb vom famila-Markt.