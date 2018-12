Gewinner stehen Fest

Lions-Club-Adventskalender für einen guten Zweck

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Adventslos-Kalender herausgebracht. Der Verkaufspreis betrug fünf Euro. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos auch auf der Homepage des Lions Club Wedemark unter www.lions-Wedemark.de.Folgende Nummern haben in der Zeit vom 13. bis 15. Dezember gewonnen: 901, 1820 und 1475 je eine Avira Antivirus Pro Software (für einen PC, zwölf Monate) von ePassion Business & Mobile Solutions; 1085, 386, 1982, 1472 und 116 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Elzer Apotheke; 1354, 1454 und 1530 je ein Restaurantgutschein im Wert von 30 Euro vom Restaurant Zum Eichenkrug; 14. Dezember: 467, 399, 1959 und 1049 je ein Restaurantgutschein vom Ristorante Italiano; 1077, 947 und 1256 je ein Behandlungsgutschein im Wert von 25 Euro von Anke Schiffer Cosmetic; 1702 und 19 je ein Gutschein für eine Klavierstimmung von Kobbe Klavier Service; 15. Dezember: 1069, 360, 319, 610 und 1182 je ein Gutschein für eine Fußpflege im Wert von 22,50 Euro von Samtfüßchen; 443, 824, 172, 572 und 1324 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Ristorante Al Bar dello Sport; 257 und 1672 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 40 Euro von Schönhoff – Frisch vom Hof.