Gewinner stehen Fest

Lions-Club-Adventskalender für den guten Zweck

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Adventslos-Kalender herausgebracht. Der Verkaufspreis betrug fünf Euro. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos auch auf der Homepage des Lions Club Wedemark unter www.lions-Wedemark.de.Folgende Nummern haben in der Zeit vom 16. bis 19. Dezember gewonnen: 16. Dezember: 536, 1482, 814, 1684 und 151 je einen Gutschein im Wert von 25 Euro von der Physiotherapie Kathrin Dörhöfer; 905 und 1158 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro von der Galeria Höpershof; 806 und 1187 je eine Weinprobe für zwei Personen im Wert von 30 Euro; 820 und 132 je eine Ginprobe im Wert von 60 Euro von Baires Import; 17. Dezember: 1768, 96, 1861, 596 und 1621 je ein Weinpräsent im Wert von 20 Euro von Fein & Wein; 1736, 28, 1587, 364 und 1827 je einen Blumengutschein im Wert von 20 Euro von der Wedemark Floristik; 1507, 232 und 992 je ein Gutschein für eine 5er-Karte (Fitness, Sauna, Kurse, Salzgrotte) vom Physical Center Fitness GmbH; 18. Dezember: 976, 752, 1474, 839 und 338 je ein Gutschein Probetraining oder eine 5er-Karte von der Balettschule Wedemark; 1275 und 1031 je ein Gutschein für ein eineinhalbstündiges Coaching von coaching-different; 19. Dezember: 74, 721 und 1298 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro vom Frischmarkt Pagel; 1203, 170,881, 377 und 218 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro für Spielwaren Bertram; 1308, 904, 1083, 1549 und 1853 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro von EMMA – Café und Restaurant.