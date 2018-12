Gewinner stehen fest

Lions-Club-Adventskalender für den guten Zweck

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Adventslos-Kalender herausgebracht. Der Verkaufspreis betrug fünf Euro. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos auch auf der Homepage des Lions Club Wedemark unter www.lions-Wedemark.de.Folgende Nummern haben in der Zeit vom 20. bis 22. Dezember gewonnen: 133, 491, 817, 875, 1131, 184, 1531, 1030, 1448, 1864, 935, 201, 397, 385 und 1362 je ein Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro von der Weinhandlung Schwarz; 1608, 565 und 1423 je ein Gutschein im Wert von zehn Euro von Back- und Naschwerk; 1438 ein Bedarfsernährungsplan für einen Hund, Einstiegsfutterpaket für eine Woche von der Naturheilpraxis für Tiere; 21. Dezember: 1430, 1037, 239, 305 und 398 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Buchhandlung von Hirschheydt; 1882, 456, 104 und 968 je ein Restaurantgutschein im Wert von 30 Euro für die Fuhrberger Spargelwirtschaft; 1388, 1323, 1859, 1001 und 668 je ein 6er-Träger Burgwedeler Hell 0,5l inklusive ein Glas im Wert von 15 Euro von der Burgwedeler Brauerei; 22. Dezember: 627, 1382, 513, 1521, 1897 und 52 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Erlebnisgärtnerei Borgas; 503, 1055 und 31 je ein Restaurantgutschein im Wert von 40 Euro von Beans Country; 783, 372, 1969, 877, 799, 734, 1537, 38, 1894 und 287 je ein Backwaren-Gutschein im Wert von zehn Euro von der Bäckerei-Konditorei Springhetti.