Gewinner stehen fest

Lions-Club-Adventskalender für guten Zweck

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Adventslos-Kalender herausgebracht. Der Verkaufspreis betrug fünf Euro. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos auch auf der Homepage des Lions Club Wedemark unter www.lions-Wedemark.de.Folgende Nummern haben in der Zeit vom 23. bis 24. Dezember gewonnen: 23. Dezember: 465, 1919, 828 und 1193 je ein Friseurgutschein im Wert von 44 Euro von der hair:oase; 777 und 1828 je ein Weinpräsent im Wert von 25 Euro von Müsken & Sohn; 200 ein individueller Gehörschutz von Siebold Hörakustik; 24. Dezember: 1127, 1194, 988, 473, 381, 64, 114 und 497 je ein Mediamarkt-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro von Müller & Partner Versicherungsmakler GmbH; 1951, 1359, 493, 1774, 1339, 1847, 231, 1367, 1266 und 256 je ein Essensgutschein im Wert von 50 Euro vom Leonardo Hotel Hannover Airport.