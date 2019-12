Gewinnnummern Lions-Club-Adventskalender

Wedemark. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Lions-Club-Adventskalender mit tollen Gewinnen. Folgende Nummern haben gewonnen: 1. Dezember: 1033, 1095, 335, 549, 279 drei Gläser Bienenhonig im Wert von 15 Euro von der Imkerei Schmieta; 1209, 187, 154 Gutschein für eine Fensterglasreinigung im Wert von 75 Euro von OSW – Objekt Service Wedemark; 2. Dezember: 1103, 534, 123, 717 einen Restaurantgutschein im Wert von 25 Euro vom Restaurant Am Springhorstsee; 2000, 512, 119, 936, 1277 einen Einkaufsgutschein von Hemme Milch im Wert vobn 20 Euro; 191, 909 eine Massage im Wert von 35 Euro; 3. Dezember 752, 915, 145, 944, 474 einen Massagegutschein im Wert von 20 Euro von der Physiotherapiepraxis Wedemark – Stefan Berg; 1833, 623, 956 einen Einkaufsgutschein über 25 Euro vom Forellenhof der Wedemark; 1693, 1226, 323, 1900 einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro von sehen-und-hören.de Stephan; 4. Dezember 190, 969 ein Gutschein für eine Klangmassage im Wert von 30 Euro; 1888 einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Bücher am Markt; 113 eine Pkw-Innen- und -Außen-Wäsche im Wert von 150 Euro vom Autohaus Lindmüller.