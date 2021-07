Gitarren-Schnupperkurse für Frauen

Bissendorf. Gitarre spielen ist gar nicht so schwer und macht viel Spaß. Im Rahmen des Sommerprogramms bietet die vhs Hannover Land am 31. August zwei einstündige Gitarren-Schnupperkurse für Frauen an. Gitarrenneulinge treffen sich um 15 Uhr (Kursnummer: 212KM2054), Frauen mit Vorkenntnissen um 16:15 Uhr (Kursnummer: 212KM2084). Diese beiden Schnupperkurse bereiten auf die regelmäßigen Kurse im kommenden Semester vor, in denen erste Begleitakkorde gelernt werden, um gemeinsam zur Gitarre zu singen. Beide Kurse sind auch für Seniorinnen geeignet. Leihgitarren stehen in begrenztem Umfang auf vorherige Anfrage zur Verfügung. Der Unterricht findet mit Mund-Nasen-Schutz in der VHS-Geschäftsstelle in Bissendorf, Am Mühlenberg 15, statt. Anmeldungen nimmt die VHS unter Angabe der jeweiligen Kursnummer online unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder telefonisch unter (0 50 32) 9 01 44-14 entgegen.