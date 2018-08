Gitarrenkurs für Frauen

Scherenbostel. Gitarre spielen ist gar nicht so schwer und macht viel Spaß. Kursleiterin Karin Kossel zeigt Interessierten in einem kurzen Kursblock beziehungsweise einem Workshop erste Akkorde und einfache Lieder. Wer keine Gitarre besitzt, kann auf vorherige Anfrage ein Leihinstrument nutzen. Termine sind der 5., 19., und 26. September von 17 bis 18 Uhr. der Workshop startet am Freitag, 28. September, von 15 bis 18 Uhr im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Anmeldung bei Karin Kossel unter Telefon (0 51 30) 3 70 85.



