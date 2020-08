Glasfaser für Gailhof und Meitze

Online-Bauinfoabend am 18. August auch für Scherenbostel und Wiechendorf

Gailhof/Meitze. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Gailhof und Meitze haben die Zielzahl erreicht – Gailhof mit knapp 42 Prozent und Meitze sogar mit 60 Prozent. Der Ausbau wird umgehend starten. Zur Information über das weitere Vorgehen laden Deutsche Glasfaser und htp ein zum Online-Bauinfoabend. Hier erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner aus Gailhof, Meitze, Sche- renbostel und Wiechendorf nähere Informationen zu Baumaß- nahmen, Service und Tarifen.Online-Bauinfoabend für Scherenbostel, Wiechendorf, Gailhof und Meitze: Dienstag, 18. August, um 19 Uhr. Die Teilnahme ist über einen Computer oder ein mobiles Endgerät möglich, über PC/Laptop unter folgendem Link: deutsche-glasfaser.zoom.us/j/97192508668, über mobile Endgeräte (Smartphone/Tablet): Im Vorfeld muss die „ZOOM Cloud Meetings“ App aus dem App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Diese App ist kostenlos und kann auch im Anschluss an den Infoabend privat für Videokonferenzen genutzt werden. Die Meeting-ID (Raumnummer) lautet: 971-9250-8668. Um den virtuellen Raum zu betreten und damit am Infoabend teilnehmen zu können, ist die Angabe von Name und E-Mail- Adresse notwendig. Die Teilnehmer sind für andere nicht sicht- bar, die Daten werden nur für die Anmeldung verwendet und nicht gespeichert oder weiterverarbeitet. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln finden Bera- tungen auch jeden Donnerstag von 12 - 18 Uhr im Bau-Büro von Deutsche Glasfaser und htp (Wedemarkstr. 19, Mellendorf) statt.