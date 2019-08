Glasfasernetz-Ausbau in der Wedemark

Informationsveranstaltung für Anwohner am Mittwoch

Elze. Den Ankündigungen folgen Taten. Der Telefonanbieter htp startet mit der ersten Infoveranstaltung zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Wedemark am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr im Gasthaus Goltermann. htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann klärt die Bewohner in Elze persönlich über das Vorhaben auf und erörtert die geplante Vorgehensweise und die Rahmenbedingungen. Zusätzlich stehen weitere Fachleute des Unternehmens zur Verfügung, die auf individuelle Fragen direkt eingehen werden. Bürgermeister Zychlinski nutzt den Abend, um als erster Bürger den Aufnahmeantrag für seinen eigenen Hausanschluss zu unterschreiben.