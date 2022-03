Glockengeläut für den Frieden

Elze. Bis auf weiteres läuten täglich um 12 Uhr die Glocken der Elzer Kirche. „Mit den Glocken wollen wir die Menschen zum Innehalten aufrufen, denn es ist Krieg in Europa“, so Kirchenvorsteherin Sabine Vens-Cappell. „Die Bilder aus der Ukraine berühren uns und machen uns fassungslos und entsetzt. Durch das außerordentliche Glockenläuten soll auch deutlich werden, dass diese Situation für uns nicht zur Normalität werden darf.“ „Gleichzeitig öffnen wir die Türen unserer Kirche und laden nach dem Glockenläuten zum Stillen Gebet für den Frieden ein,“ ergänzt Pastor Maik Schwarz und fügt hinzu: „Bitte achten Sie in der Kirche auf die Einhaltung des Mindestabstands und tragen Sie einen Mund-Nasenschutz (FFP2- oder OP-Maske) bis zum Sitzplatz.“