Glücksboten gesucht

Freiwilligenagentur sammelt Grußbotschaften für Menschen in Pflege- und Altenheimen

Wedemark. Menschen in den Senioreneinrichtung eine Freude zu bereiten, das ist das Ziel der Glücksboten-Aktion der Freiwilligenagentur. Gesucht werden Glücksbotschaften, die an die alten Menschen weitergereicht werden. Die Freiwilligenagentur der Wedemark ruft die Wedemärkerinnen und Wedemärker in der Gemeinde erneut dazu auf, Glücksbote oder Glücksbotin zu werden. „Mit Gebasteltem, Briefen oder Karten können Wedemärkerinnen und Wedemärker Menschen in den Pflegeheimen wissen lassen, dass jemand an sie denkt“, sagt Daniel Diedrich, Leiter der Freiwilligenagentur Wedemark. Der aktuelle Lockdown zur Corona- Bekämpfung mache soziale Kontakte für die Bewohnerinnen und Bewohnern der Alteneinrichtungen fast unmöglich. „Gerade zur Weihnachtszeit ist das kaum erträglich“, erklärt Dietrich und bittet wieder um Beiträge, die die Mitarbeitenden der Freiwilligenagentur in den Pflegeeinrichtungen und Seniorenheime verteilen werden.Die Glücksbotschaften können bis zum 21.Dezember um 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf abgegeben werden. „Man kann sie einfach in unseren Briefkasten werfen oder während der Öffnungszeiten (täglich von 9 bis 16 Uhr) vor die Tür stellen oder per Post senden“ erklärt Diedrich. Mit dieser weihnachtlichen Aktion greift die Freiwilligenagentur auf ein begehrtes Konzept zurück: Schon in der ersten Jahreshälfte hatte die Freiwilligenagentur Wedemark dazu aufgerufen, Glücksbote für Seniorinnen und Senioren in den Pflegeheimen zu werden. Und etliche sind diesem Aufruf gefolgt. Insgesamt viermal brachten die Mitarbeitenden der Freiwilligenagentur Säcke mit Basteleien, Briefen und sogar Vogelhäuschen in die Pflegeheime. „Die Freude dort war groß, gerade weil Besucher nicht in die Einrichtungen konnten“, sagt Diedrich. „Wir hoffen, dass es zu Weihnachten genauso wird.“