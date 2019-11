Glutenfreier Backkurs

Brelingen. Das Backen von Brot, Brötchen und Kuchen ist für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit eine große Herausforderung, da die Verarbeitung der speziellen Mehle Einiges an Hintergrundwissen voraussetzt. Diesem Thema haben sich Ulla und Wolfgang Baustian in den letzten zwei Jahren gewidmet und wollen ihr gesammeltes Wissen in einem Backkurs weitergeben. Am Freitag, 15. November, ab 16 Uhr (bis circa 19 Uhr) können sich Interessierte über die verschiedenen glutenfreien Mehle sowie Tipps und Tricks bei der Teigerstellung informieren und in der Gruppe unter Anleitung selbst leckere, frische Brötchen backen. Der Kurs hat maximal zwölf Teilnehmer, die Kursgebühr beträgt 20 Euro und die Anmeldung erfolgt direkt bei Familie Baustian unter Teleofn (0 51 30) 58 26 94.