Glyphosatfreie Gemeinde

Resse. Die Themen „Umweltschutz, Klimaschutz und Pflanzenschutzgifte“ nehmen in der Öffentlichkeit an Bedeutung zu. Die SPD Wedemark bietet am Montag, 1. April, um 19 Uhr im Mooriz in Resse einen Informations- und Diskussionsabend zum Thema „Netzwerk glyphosatfreie Gemeinden“ an. Dem Netzwerk gehören bereits über 260 Gemeinden in Deutschland an. Als Referentin konnte Corinne Hölzel vom B.U.N.D. aus Berlin gewonnen werden, die dieses Projekt mit ins Leben gerufen hat. Die SPD lädt alle interessierten Bürger ein und freut sich auf einen regen Meinungsaustausch. Corinne Hölzel wird darstellen, welche Möglichkeiten dieses Netzwerk bietet, welche Auswirkungen die Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft, der Gemeinde und den privaten Haushalten hat und welche Alternativen es gibt. Die Teilnahme kostenlos.