Göpelvorführung am Schmiedetag

Helstorf. Eine landwirtschaftliche Maschine aus dem vorigen Jahrhundert präsentiert der Heimat- und Museumsverein seinen Besuchern am nächsten Schmiedetag am Sonntag, 18. August: Der restaurierte Göpel des Vereins wird am Mittag in Aktion gezeigt. Schließlich waren diese Geräte bis weit in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts auch in dieser Gegend noch in Betrieb. Der Göpel überträgt die Antriebskraft eines Pferdes im Rundgang über ein Winkelgetriebe auf Maschinen – wie etwa eine Dreschmaschine oder eine Schrotmühle. Im Hufschmiede-Museum zeigen die Schmiede an diesem Tag ihr Handwerk, und auch die Spinnerinnen und Weberinnen zeigen ihre Kunst an alten historischen Spinnrädern und Webstühlen. Der Eintritt ist frei. Für die Besucher gibt es wie an allen Schmiedetagen Bratwürste, Kaffee und ein Kuchenbüfett.