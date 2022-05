Gottesdienst am Pfingstmontag

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse feiert am Pfingstsonntag, 6.Juni, um 11 Uhr vor der Kapernaum Kirche Freiluft-Gottesdienst. „Wenn der Himmel bei uns wohnt, dann können wir sogar gemeinsam Türme bauen.“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. Türme bauen, Gemeinschaft erleben und den Geist, der verbindet, spüren – darum soll es im Pfingstgottesdienst in Resse gehen. Eingeladen sind Groß und Klein. Die Musik mit vielen schwungvollen, moderneren Lieder wird durch das Ehepaar Overbeck aus Großburgwedel mit Klavier und Gitarre gestaltet. Es wird ein Angebot für Kinder während der Predigt geben.

Am Wochenende darauf feiert Kapernaum am Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr Tauffest vor der Kirche. Die Kinder der Kita Resse haben in der Woche sich mit dem Thema Taufe beschäftigt und werden im Gottesdienst singen. Wer mehr über die Taufe erfahren will oder sich an die eigene Taufe erinnern will, ist herzlich eingeladen. Bei Regen finden die Gottesdienste in der Kapernaum Kirche Resse statt.