Gottesdienst am Reformationstag

Mellendorf. In Niedersachsen ist der Reformationstag ein Feiertag. In ökumenischer Verbundenheit lädt daher die St. Georgsgemeinde Mellendorf am Reformationstag, 31. Oktober, um 18 Uhr zu einem Gottesdienst ein, der von Jugendlichen und Pastor Harms gestaltet wird.