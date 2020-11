Gottesdienst am Volkstrauertag

Brelingen. Am Volkstrauertag, Sonntag, 15. November, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pastorin Debora Becker in der Brelinger Kirche statt. Vertreter aus den Vereinen und Gruppen der Brelinger Dorfgemeinschaft nehmen daran teil. Im Anschluss an den Gottesdienst werden Kränze zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt am Ehrenmal niedergelegt. Bereits um 9 Uhr hält Pastorin Becker eine Andacht an der Kapelle in Oegenbostel und nach dem Gottesdienst in Brelingen wird um 11.30 Uhr zu einer Andacht mit der Pastorin an der Kapelle auf dem Friedhof in Negenborn eingeladen.