Gottesdienst

Mellendorf. Bilder, die uns tragen, so heißt der Gottesdienst, der am Sonntag, 3. März, um 10 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde St. Georg Mellendorf gefeiert wird. Schon im Namen des Sonntags Estomihi „Sei mir ein starker Fels“ kommen Hoffnungsbilder vor. Die Kinder des Spatzenchores haben Bilder gemalt und singen von dem, was Kindern an der Welt nicht gefällt, was ihnen Hoffnung gibt und wofür wir Menschen Verantwortung tragen. Die Camerata St. Martini begleitet die Kinder. Die Musikalische Leitung haben Maren und Jörg Eikemeier, Pastorin Silke Noormann führt die Gemeinde durch diesen Gottesdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.