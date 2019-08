Gottesdienst

Elze. Zur Einschulung der Schulanfänger findet am Sonnabend, 17. August, um 9 Uhr ein Gottesdienst für die angehenden ABC-Schützen in der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen statt. Eltern und Angehörige, sowie alle Interessierten sind herzlich willkommen an dem Gottesdienst teilzunehmen, bei dem die Erstklässler Gottes Segen für ihre Schulzeit erhalten.