Gottesdienst

Bissendorf. Am Sonntag, 11. November, werden in der St. Michaeliskirche in Bissendorf um 9.30 Uhr im Gottesdienst die langjährigen Seniorenkreisleiterinnen Elke Krogmann und Martina Wilhelm mit Gebet und Segen verabschiedet. Mit Marlene und Felicitas Doebke stellen sich die neuen Leiterinnen vor. Der Seniorenkreis trifft sich immer am zweiten Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr im Gemeindehaus. Das nächste Treffen findet am 8. November statt.