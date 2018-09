Gottesdienst für Ausgeschlafene

Zum Bissendorfer Sonntag beginnt der Gottesdienst in St. Michaelis erst um 11 Uhr

Bissendorf. Wenn am Sonntag nach dem Gottesdienst die Glocken der Michaeliskirche läuten, beginnt rund um die Kirche schon der Bissendorfer Sonntag. Zu einem Gottesdienst für Spätaufsteher und Ausgeschlafene lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis am Sonntag, 23. September, in die Kirche in Bissendorf – frühstücksfreundlich um 11 Uhr. Über den Sommer und bei Familiengottesdiensten hat die Gemeinde mit dieser Uhrzeit gute Erfahrungen gemacht. Zum Bissendorfer Sonntag ist das eine gute Gelegenheit, ist Pastor Thorsten Buck überzeugt. Wer also vor dem Bummel über die Straßen noch in die Welt christlicher Texte und Lieder eintauchen möchte, Nahrung für die Seele sucht und einen Segen – ist herzlich eingeladen. Achtung: Die für den Bissendorfer Sonntag üblichen Straßensperrungen werden bereits gelten.