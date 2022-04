Gottesdienst für Frühaufsteher

Mellendorf. Zu einem Gottesdienst der besonderen Art lädt die evangelische Kirchengemeinde Mellendorf am Ostersonntag, 17. April. Der Gottesdienst beginnt um 6 Uhr morgens. Die Gemeinde versammelt sich auf der Wiese vor der Kirche an einem offenen Feuer. Nach einer Meditation unter freiem Himmel ziehen alle gemeinsam in die noch dunkle Kirche ein. Im Verlauf des Gottesdienstes wird das Osterlicht entzündet und durch die Reihen weitergegeben. Vorbereitet und gestaltet wird der Gottesdienst von den Lektorinnen der Gemeinde zusammen mit Pastor Michael Brodermanns. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer länger schlafen möchte ist herzlich eingeladen zum Festgottesdienst am Ostersonntag oder am Ostermontag, jeweils um 10 Uhr in der St. Georgs-Kirche.