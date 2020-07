Gottesdienst im Grünen

Schwarmstedt/Lindwedel. Am kommenden Sonntag, 12. Juli, lädt die Kirchengemeinde Schwarmstedt herzlich zum „Gottesdienst im Grünen“ ein. Die Andacht, in der es - passend zum Ort - um das Thema Garten geht, steht unter dem Motto „Und alles begann in Eden!“. Beginn ist um 9 Uhr im Garten vor dem Gemeindezentrum in Lindwedel und um 10.30 Uhr im Kirchgarten vor der Laurentiuskirche. Bei regnerischem Wetter finden die Gottesdienste in der Kirche statt.