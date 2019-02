Gottesdienst in der historischen Kapelle

Negenborn. Der einmal im Monat in Negenborn stattfindende Gottesdienst wird an diesem Sonntag, 24. Februar, ab 11.15 Uhr in der Fachwerkkapelle vom Prädikanten Vogt gehalten.

Eine Änderung der Negenborner Gottesdiensttermine ergibt sich für den Monat April. Dann findet der im Mitteilungsblatt der Kirchengemeinde Brelingen für den 28. April angekündigte Gottesdienst nicht statt, weil eine Woche zuvor, am Ostermontag, 22. April, um 10 Uhr Gottesdienst in Negenborn ist. Diesen Gottesdienst, in dem auch eine Taufe vorgenommen wird, hält Pastorin Debora Becker.